ИА «Ореанда-Новости». Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» начался во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, пишет «МК» со ссылкой на главу Объединённой судостроительной корпорации Алексея Рахманова.



По его словам, по время сварки искра попала в трюмное помещение, где было разлитое топливо. Из-за этого и произошло возгорание.



Рахманов рассказал, что ранее был введён стандарт, по которому при сварочных работах должны присутствовать пять военных комиссаров. Теперь возникает вопрос, как мог возникнуть пожар, если этот стандарт был соблюдён.