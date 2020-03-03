ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали продукцию, произведённую в Москве, которая пользовалась за рубежом наибольшим спросом.

По данным администрации Москвы, в 2019 самыми популярными товарами столичного производства стали транспортные средства и электроника. Заместитель главы Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в прошлом году товары, произведённые в городе, поставлялись в 186 стран.

Помимо транспортных средств и электроники, в первую пятёрку товаров, пользующихся наибольшим спросом, вошли оборудование, товары широкого потребления и пищевая промышленность.

Объём экспорта Москвы достиг 30,2 миллиарда долларов. Это на 23% превышает показатели 2018 года, отметила Сергунина.