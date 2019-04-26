ИА «Ореанда-Новости» Руководитель комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил, что, согласно подсчётам, средняя стоимость отдыха на полуострове в течение курортного сезона 2019 года составит 2,8 тысячи рублей в день на человека. Чиновник назвал Крым самым популярным курортом в России, указав на то, что сейчас он занимает первое место среди всех туристических направлений в стране по объёму раннего бронирования билетов на самолёты на летний период. Черняк добавил, что в среднем россияне планируют провести на курорте 12 дней и что это также самый высокий показатель. «Их объём (бронирований авиабилетов. – Ред.) по сравнению с прошлым годом вырос на 37 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. На Республику Крым приходится 21 % всех бронирований авиабилетов по Российской Федерации», – отметил глава комитета.