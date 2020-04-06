ИА «Ореанда-Новости». Глава направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова рассказала, что анализ на коронавирус, который можно будет сделать дома, обойдётся в 1250 рублей, без учета стоимости вызова медперсонала, пишет «Интерфакс».



По её словам, анализ будет готов через 1-2 рабочих дня. Результаты отправят по электронной почте. При положительном результате информацию передадут в Роспотребнадзор.



Ранее стало известно, что анализ на коронавирус можно будет сдать в домашних условиях. Правда пока такая опция доступна в Москве и области.