ИА «Ореанда-Новости». Счетная палата России подсчитала ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Отмечается, что ущерб от 7,6 тысячи лесных пожаров за первое полугодие составил 2,4 миллиарда рублей. Что касается прошлого года, то потери оценили в 20 миллиардов рублей.



В ведомстве также подсчитали, что площадь пожаров за три года стала больше в 3,2 раза, а количество возгораний возросло на 12%. В Счётной палате отметили, что эта тенденция связана с недостатком финансирования, а также с нехваткой нужной техники и с низким уровнем противопожарных мероприятий.