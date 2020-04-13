ИА «Ореанда-Новости». Столичный департамент здравоохранения сообщил, что в Москве на домашнем лечении от коронавируса находятся свыше шести тысяч человек, пишут «Известия».



Подчёркивается, что медики круглосуточно консультируют больных и дают рекомендации. Кроме того, те, кто находится на домашнем лечении, обязательно подписывают согласие о соблюдении предписаний врачей и самоизоляции.



Также в ведомстве рассказали, что за минувшие два с половиной месяца в Москве сделано более 315 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.