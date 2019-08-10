Эксперты назвали время, в которое наблюдать за потоком Персеиды будет лучше всего.

По информации, предоставленной астрономом из Крымской Республики Александром Якушечкиным, больше всего метеорный поток Персеиды будет виден с 11 по 13 августа. Выйти посмотреть на звёзды лучше во второй половине ночи – так в это время будет наблюдаться полная луна. Поток Персеиды уникален тем, что не только огромное количество метеоров зафиксировано в это время, но и тем, что они оставляют долгий и красивый след на небосводе. Зачастую люди могут стать свидетелями падания болидов – метеоры, яркость которых можно сравнить с яркостью Луны.

По словам эксперта, трудность наблюдения за звёздным дождём в этом году будет связана прежде всего с тем, что на территории России 15 августа будет полнолуние. В результате чего засветка от этого спутника Земли будет слишком яркой, на фоне которой поток Персеиды кажется несколько блёклым.

Астроном рекомендует жителям Крыма наблюдать за этим зрелищным природным явлением 13 августа, после трёх часов утра. Московским жителям Якушечкин советует выйти посмотреть звёздное небо на час раньше – после двух часов утра. Для нетерпеливых специалист советует начать наблюдать за небосводом уже с 10 августа, с этого времени поток Персеиды уже вступит в полную силу.

Для того, чтобы насладиться природным зрелищем, эксперт советует лечь на землю, ногами на северо-восток. Таким образом, максимально большое количество падающих метеоров будет зафиксировано вашим взглядом. Также необходимыми условиями для наблюдения являются отсутствие засветки от огней городов и безоблачное небо.