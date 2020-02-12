.

По числу угонов среди новых машин лидирует автомобиль Kia Rio. О самых угоняемых на территории РФ автомобилях рассказала газета "Известия", которая опирается на информацию от крупнейших компаний, работающих на российском рынке страхования.Согласно этой информации,По словам экспертов, сегмент угоняемых машин каждый год меняется. Они информируют, что несколько лет назад воры предпочитали угонять люксовые автомобили, такие, как BMW и Range Rover.