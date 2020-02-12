12.02.2020, 09:18
Названы автомобили, которые в РФ угоняют чаще остальных
ИА «Ореанда-Новости». По числу угонов среди новых машин лидирует автомобиль Kia Rio. О самых угоняемых на территории РФ автомобилях рассказала газета "Известия", которая опирается на информацию от крупнейших компаний, работающих на российском рынке страхования.
Согласно этой информации, в прошлом году в пятерку самые угоняемых в Росси новых машин вошли также Hyundai Sonata, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima. Кроме того, в России злоумышленники также предпочитают угонять автомобили Hyundai Tucson и Lexus LX.
По словам экспертов, сегмент угоняемых машин каждый год меняется. Они информируют, что несколько лет назад воры предпочитали угонять люксовые автомобили, такие, как BMW и Range Rover.
Согласно этой информации, в прошлом году в пятерку самые угоняемых в Росси новых машин вошли также Hyundai Sonata, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Optima. Кроме того, в России злоумышленники также предпочитают угонять автомобили Hyundai Tucson и Lexus LX.
По словам экспертов, сегмент угоняемых машин каждый год меняется. Они информируют, что несколько лет назад воры предпочитали угонять люксовые автомобили, такие, как BMW и Range Rover.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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