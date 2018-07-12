ИА «Ореанда-Новости». Анонсирован новый коллектив грузинского министерства. Он сменился в связи с акцией протеста, прошедшей чуть больше месяца назад.

Мамука Бахтадзе, грузинский премьер-министр, сегодня, 12-го числа, анонсировал изменённый, актуальный коллектив министров Республики. В него прибыли три новых человека. Главой министерства образования, науки и спорта стал Михаил Батиашвили. Сама структура претерпела некоторые изменения и теперь является объединённой, совмещающей в себе несколько сфер деятельности. Батиашвили, согласно словам премьер-министра, является членом Института бизнес-школы Гарварда, а также - учредителем Университета бизнеса и технологий. Новый министр имеет обширные научные знакомства за границей. Планируется совершить некоторых реформы, в том числе - сделать обучение и экономику более тесными понятиями.

Министерством экономики и развития Республики займётся также новый человек - Георгий Кобулия. Сначала новый министр на протяжении долгих лет жил в Соединённых Штатах Америки, а затем - занимал должность в «McKinsey» - консультационная компания международного уровня, которая, как считает Бахтадзе, является важным звеном в развитии системы управления. По словам премьер-министра, у Георгия за плечами очень большой опыт в различных вопросах, в том числе обширные познания в экономике и рынке труда. На Кобулию возлагают большие надежды в вопросе некоторых реформ.

Третьей новой фигурой стал министр финансов, его зовут Иванэ Мачавариани. Политик вёл деятельность в организации, занимающейся мобильной связью и входящей в крупную группу компаний «Telia Sonera». Про него Бахтадзе уточнил несколько вещей, в частности, что новый министр являлся главой финансового и коммерческого отдела компании, а также хорошо разбирается в современных технологиях. Согласно словам премьер-министра, это как раз то, что сейчас требуется Грузии для решения вопроса по введению некоторых реформ в данной сфере.

Кобулия, Батиашвили и Мачавариани заменили трёх министров, ушедших в отставку в связи с акцией протеста, которая прошла в начале прошлого месяца.