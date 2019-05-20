20.05.2019, 15:35
Названы имена новых послов WorldSkills Kazan 2019
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня стали известны имена новых послов WorldSkills Kazan, который пройдёт в этом году в столице Татарстана. Ими стали Алиса Тулынина и Нина Тарасова.
Алиса Тулынина в декабре прошлого года стала обладательницей главного приза ежегодного конкурса красоты Mrs Globe. Международное состязание, участие в котором могут принять замужние девушки, состоялось в Шэнчьжене (Китай). В настоящий момент 36-летняя Тулынина владеет авторской студией макияжа и стиля "АТ" в Казани и сама является профессиональным визажистом. Вместе со своим мужем воспитывает двух детей: сына Арарата и дочь Еву. Для Тулыниной это не первый опыт участия в конкурсах красоты - ранее, в 2011 году, она выиграла титул Миссис России International 2011.
Вторым лицом WorldSkills стала Нина Тарасова - телеведущая на канале "Пятница" и консультант в мире кондитерского искусства. Во Франции Тарасова получила образование в сфере кондитерского дела, ею было проведены свыше ста мастер-классов во многих странах мира. Тарасова занималась разработкой десертного меню и концепции заведений десятков российских и иностранных организаций, работающих в сфере общественного питания.
Алиса Тулынина в декабре прошлого года стала обладательницей главного приза ежегодного конкурса красоты Mrs Globe. Международное состязание, участие в котором могут принять замужние девушки, состоялось в Шэнчьжене (Китай). В настоящий момент 36-летняя Тулынина владеет авторской студией макияжа и стиля "АТ" в Казани и сама является профессиональным визажистом. Вместе со своим мужем воспитывает двух детей: сына Арарата и дочь Еву. Для Тулыниной это не первый опыт участия в конкурсах красоты - ранее, в 2011 году, она выиграла титул Миссис России International 2011.
Вторым лицом WorldSkills стала Нина Тарасова - телеведущая на канале "Пятница" и консультант в мире кондитерского искусства. Во Франции Тарасова получила образование в сфере кондитерского дела, ею было проведены свыше ста мастер-классов во многих странах мира. Тарасова занималась разработкой десертного меню и концепции заведений десятков российских и иностранных организаций, работающих в сфере общественного питания.
Торжественная церемония посвящения двух послов чемпионата состоялась в казанском парке имени Горького. Им вручили атрибуты посла: грамоту, статуэтку и шарф. По словам Алисы Тулыниной, WorldSkills близок казанскому визажисту - сама в профессии она работает уже около 20 лет, и она понимает, что является примером для молодого поколения. Нина Тарасова призналась, что прикладные профессии занимают очень важное место в жизни людей, она неоднократно встречала участников WorldSkills - это всегда энергичные и творческие люди.
WorldSkills Competition 2019 - чемпионат мира по профессиональному мастерству, который проходит в этом году в 45-й раз. Соревнование состоится в Казани с 22 по 27 августа. В нём примут участие около 1400 конкурсантов из 67 стран, которым предстоит соревноваться в 56 компетенциях.
WorldSkills Competition 2019 - чемпионат мира по профессиональному мастерству, который проходит в этом году в 45-й раз. Соревнование состоится в Казани с 22 по 27 августа. В нём примут участие около 1400 конкурсантов из 67 стран, которым предстоит соревноваться в 56 компетенциях.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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