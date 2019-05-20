Торжественная церемония посвящения двух послов чемпионата состоялась в казанском парке имени Горького. Им вручили атрибуты посла: грамоту, статуэтку и шарф. По словам Алисы Тулыниной, WorldSkills близок казанскому визажисту - сама в профессии она работает уже около 20 лет, и она понимает, что является примером для молодого поколения. Нина Тарасова призналась, что прикладные профессии занимают очень важное место в жизни людей, она неоднократно встречала участников WorldSkills - это всегда энергичные и творческие люди.



WorldSkills Competition 2019 - чемпионат мира по профессиональному мастерству, который проходит в этом году в 45-й раз. Соревнование состоится в Казани с 22 по 27 августа. В нём примут участие около 1400 конкурсантов из 67 стран, которым предстоит соревноваться в 56 компетенциях.



