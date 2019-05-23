ИА «Ореанда-Новости» В России под угрозой полного исчезновения находятся шесть видов животных. Об этом сообщили во Всемирном фонде дикой природы.

Среди видов, которым грозит исчезновение, оказался сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осётр и калуга. В фонде заметили, что в последние годы значительно возросла популяция амурских тигров, сейчас она увеличилась до 580 особей. Также растёт число особей дальневосточных леопардов, но они всё же считаются вымирающим видом.