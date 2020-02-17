ИА «Ореанда-Новости». Исследование показало, какие российские регионы находятся в лидерах по качеству жизни.

Результаты исследования РИА Новости показало, какие регионы России находятся в лидерах по качеству жизни.

Так, оказалось, что первые места занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка возглавляет рейтинг уже не в первый раз. Их сводный балл превышает 70 по шкале от 1 до 100. Эксперты отмечают, что в данных регионах ситуация вряд ли изменится в ближайшие несколько лет. Здесь наиболее развита инфраструктура, высокий уровень экономики, а также высокий потенциал дальнейшего развития.

За первой тройкой следую Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край. В регионах первой десятки упор сделан на экономику. Эксперты подчёркивают, что 40% ВВП регионов России приходится именно на данные регионы.

В конце списка оказались Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Тува и другие регионы с высоким уровнем безработицы и отставанием по доходам жителей.



