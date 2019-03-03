ИА «Ореанда-Новости» Путешественники выбрали лучшие направления для поездок по России.

По результатам голосования, прошедшего в рамках премии Momondo Open World Award, 13,5 российских путешественников определили наилучшие маршруты для путешествий по родным просторам.

Первое место занял Санкт-Петербург, второе – Байкал, на третьей строчке расположился город-курорт Сочи.

По словам представителя международного метапоиска Ирины Рябовол, северную столицу из года в год для своих поездок выбирают многие путешественники и туристы. Санкт-Петербург уже не первый сезон уверенно держится на лидирующих позициях в рейтинге самых популярных у туристов городов.

На втором месте расположился Байкал. Одна из самых знаменитых российских природных достопримечательностей ежегодно привлекает тысячи туристов, однако добраться до Байкала отважится не каждый. Согласно результатам опроса, проведённого летом прошлого года, Иркутск не попал в список наиболее популярных направлений для туризма по России, а именно из этого города путешественники начинают свой путь к Байкалу.

Третьим по популярности у путешественников стал город Сочи. За ним следует Камчатка – это направление также как и Байкал, привлекает искателей приключений, однако многие не решаются отправиться в столь длительное путешествие. На пятом месте расположилась Казань.

В топ-10 рейтинга также попал Калининград из-за своего европейского стиля. Следом -Карелия, которую выбирают любители природы и активного отдыха, их привлекают леса и горные реки.

Москва заняла всего лишь восьмую строчку рейтинга, несмотря на то, что по-прежнему высоким остаётся число запросов по поиску билетов в столицу. Вероятно, путешественникам удобно следовать далее по выбранному ими маршруту через Москву, или же город предпочитают для деловых встреч и поездок, а не в качестве туристического направления.

На девятом месте сразу два направления - Владивосток и Эльбрус.

Последним в десятке стал Краснодар, который предлагает путешественникам множество активных развлечений и находится недалеко от морского побережья.