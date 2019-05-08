А больше всего тех, кто не хочет работать, живёт в Москве и Подмосковье. Кроме того, много тунеядцев проживают в Дагестане и Краснодарском крае.Всего в России безработных стало на полмиллиона человек меньше по сравнению с 2017 годом. Больше всего не хотят работать студенты дневной формы обучения, пенсионеры и домохозяйки.