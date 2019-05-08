08.05.2019, 19:53
Названы регионы с самым большим количеством тунеядцев
ИА «Ореанда-Новости». Самые трудолюбивые россияне живут на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, сообщает портал News.ru со ссылкой на Росстат.
А больше всего тех, кто не хочет работать, живёт в Москве и Подмосковье. Кроме того, много тунеядцев проживают в Дагестане и Краснодарском крае.
Всего в России безработных стало на полмиллиона человек меньше по сравнению с 2017 годом. Больше всего не хотят работать студенты дневной формы обучения, пенсионеры и домохозяйки.
А больше всего тех, кто не хочет работать, живёт в Москве и Подмосковье. Кроме того, много тунеядцев проживают в Дагестане и Краснодарском крае.
Всего в России безработных стало на полмиллиона человек меньше по сравнению с 2017 годом. Больше всего не хотят работать студенты дневной формы обучения, пенсионеры и домохозяйки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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