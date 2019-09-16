16.09.2019, 09:53
Названы регионы с самыми высокими ценами на ЖКУ
ИА «Ореанда-Новости». В Магаданской области и Камчатском крае оказались самые высокие в России цены на жилищно-коммунальные услуги, пишет «МК».
В этих регионах граждане отдают за «коммуналку» до 14% от своего бюджета. А самые низкие тарифы оказались в Дагестане и Ингушетии – там в среднем платят около 5% от бюджета.
Средний показатель затрат домохозяйств на оплату ЖКУ по стране составляет 9,6%.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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