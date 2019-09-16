ИА «Ореанда-Новости». В Магаданской области и Камчатском крае оказались самые высокие в России цены на жилищно-коммунальные услуги, пишет «МК».



В этих регионах граждане отдают за «коммуналку» до 14% от своего бюджета. А самые низкие тарифы оказались в Дагестане и Ингушетии – там в среднем платят около 5% от бюджета.



Средний показатель затрат домохозяйств на оплату ЖКУ по стране составляет 9,6%.