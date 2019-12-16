16.12.2019, 10:13
Названы регионы, в которые будут вывозить московский мусор
ИА «Ореанда-Новости». 50 миллионов тонн мусора из Москвы должны принять до 2029 года Владимирская, Московская и Калужская области. Об этом изложено в проекте новой территориальной схемы обращения с отходами в Москве, опубликованной на сайте властей столицы. Документ заинтересовал Telegram-канал Trash Economy.
В документе говорится о том, что в столице России в 2019 году образовалось более 8 миллионов тон мусора. Также там заявлено, что через десять лет эта цифра увеличится до 8,5 миллиона.
В документе сказано, что в столице России до конца 2029 года прогнозируется появление 83 миллионов тонн мусора.
Согласно схеме, мусор из Москвы будут вывозить на 11 комплексов переработки, которые будут расположены в Подмосковье. Из них построены пока только четыре. С 2022 года отходы будут отвозить на несколько подмосковных заводов по сжиганию мусора, которые планируют построить в ближайшее время.
В Калужской области мусор будут направлять в экотехнопарк, расположенный неподалёку от деревни Михали. Также в документе прописано, что отходы будут отвозить и на объекты Владимирской области.
В документе говорится о том, что в столице России в 2019 году образовалось более 8 миллионов тон мусора. Также там заявлено, что через десять лет эта цифра увеличится до 8,5 миллиона.
В документе сказано, что в столице России до конца 2029 года прогнозируется появление 83 миллионов тонн мусора.
Согласно схеме, мусор из Москвы будут вывозить на 11 комплексов переработки, которые будут расположены в Подмосковье. Из них построены пока только четыре. С 2022 года отходы будут отвозить на несколько подмосковных заводов по сжиганию мусора, которые планируют построить в ближайшее время.
В Калужской области мусор будут направлять в экотехнопарк, расположенный неподалёку от деревни Михали. Также в документе прописано, что отходы будут отвозить и на объекты Владимирской области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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