В документе говорится о том, что в столице России в 2019 году образовалось более 8 миллионов тон мусора. Также там заявлено, что через десять лет эта цифра увеличится до 8,5 миллиона.В документе сказано, что в столице России до конца 2029 года прогнозируется появление 83 миллионов тонн мусора.Согласно схеме, мусор из Москвы будут вывозить на 11 комплексов переработки, которые будут расположены в Подмосковье. Из них построены пока только четыре. С 2022 года отходы будут отвозить на несколько подмосковных заводов по сжиганию мусора, которые планируют построить в ближайшее время.В Калужской области мусор будут направлять в экотехнопарк, расположенный неподалёку от деревни Михали. Также в документе прописано, что отходы будут отвозить и на объекты Владимирской области.