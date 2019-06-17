ИА «Ореанда-Новости» Самыми солнечными российскими городами стали Улан-Удэ и Хабаровск. Такие данные приводит Росгидромет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе «Вконтакте».

В Улан-Удэ в среднем за год солнце светит 2797 часов, в Хабаровске - 2449 часов. Помимо этого, Росгидромет предоставил данные о самом ветреном месте в России. Это место находится в Магаданской области около Мыса Тайгонос, там ветер дует со скоростью 58м м/c или 208 километров в час.