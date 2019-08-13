ИА «Ореанда-Новости» Министерство здравоохранения России привело статистику о заболеваемости вирусным гепатитом в России. На основе этих данных журналисты RT составили рейтинг субъектов Федерации по количеству пациентов с данным диагнозом в соотношении с численностью населения.

Больше всего инфицированных гепатитом граждан в Чукотском автономном округе, где в конце 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тысяч человек. Далее следуют Магаданская область (2068,8 случая на 100 тысяч), Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1).

Самые низкие уровни заболеваемости зафиксированы в Липецкой области (50,6), Калмыкии (147,4), Чечне (171,5), Дагестане (174,4) и Ингушетии (180,9).

Доля инфицированных в целом по стране в 2018 году составила 624,2 случая на 100 тысяч человек (в 2017 году – 607,9 случая).

Всего в 2018 году в России насчитывалось 916 884 пациента с вирусным гепатитом, это на 24,1 тысячи больше, чем годом ранее. В течение 2018 года было диагностировано 83,6 тысячи случаев заболевания.