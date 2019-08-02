ИА «Ореанда-Новости» Министерство здравоохранения РФ указало три субъекта Федерации, в которых в 2018 году было совершено наибольшее количество абортов. Данные приведены в статистическом сборнике министерства за предыдущий год.

Самые высокие показатели зафиксированы в Еврейской автономной области (35,6 абортов на 1 тысячу женщин детородного возраста), в Республике Тыва (34,5) и в Сахалинской области (32,2).

В издании также приведены три региона с самыми низкими показателями в данной сфере. Это две кавказские республики – Ингушетия (6,2 абортов на тысячу женщин) и Дагестан (7,0), а также Москва (8,5).

По данным Минздрава,. Отмечается, что с 2005 года число абортов снизилось почти в три раза.