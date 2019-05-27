27.05.2019, 16:17
Названы самые бюджетные курорты России в 2019 году
ИА «Ореанда-Новости». Портал Travelata назвал самые дорогие и дешёвые российские курорты.
Оказалось, что дороже всего отдыхать в Адлере и Анапе. В среднем там отдых на двоих на неделю обойдётся от 52 тысяч рублей. А вот самый дешёвый отдых – в Крыму и на Красной поляне. Там двое отдыхающих могут уложиться в 24 тысячи рублей.
Среди самых дорогих курортов также оказались Евпатория, Ялта, Песчаное и Саки. Самыми дешевыми – Алушта, Севастополь Симеиз и Оленёвка.
Оказалось, что дороже всего отдыхать в Адлере и Анапе. В среднем там отдых на двоих на неделю обойдётся от 52 тысяч рублей. А вот самый дешёвый отдых – в Крыму и на Красной поляне. Там двое отдыхающих могут уложиться в 24 тысячи рублей.
Среди самых дорогих курортов также оказались Евпатория, Ялта, Песчаное и Саки. Самыми дешевыми – Алушта, Севастополь Симеиз и Оленёвка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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