Оказалось, что дороже всего отдыхать в Адлере и Анапе. В среднем там отдых на двоих на неделю обойдётся от 52 тысяч рублей. А вот самый дешёвый отдых – в Крыму и на Красной поляне. Там двое отдыхающих могут уложиться в 24 тысячи рублей.Среди самых дорогих курортов также оказались Евпатория, Ялта, Песчаное и Саки. Самыми дешевыми – Алушта, Севастополь Симеиз и Оленёвка.