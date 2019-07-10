ИА «Ореанда-Новости» В минувшем году самым частым поводом к вызову бригады скорой помощи среди россиян стали внезапные заболевания и состояния (31,5 млн). Это следует из материалов исследования ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве.

На втором месте оказались вызовы по причине травм и отравлений (3,8 млн). Для медицинской эвакуации скорую помощь вызывали 3,6 млн раз. Роды и патологии стали причиной выезда бригады скорой помощи к пациенту 552 тыс. раз. Всего скорая помощь в минувшем году совершила 43,9 млн выездов.