ИА «Ореанда-Новости»Общественная организация "Зеленый патруль" обнародовала рейтинг самых экологически-чистых регионов России по итогам осени 2018 года.

Самым чистым регионом, с хорошей экологической обстановкой была признана Тамбовская область, которая лидирует в рейтинге уже не первый год. Алтайский край и Республика Алтай также попали в тройку регионов с чистым воздухом, водоёмами и природой. В топ-10 вошли Курская, Белгородская, Мурманская и Магаданская области, Москва, Республика Коми и Санкт-Петербург.

В десятке лидеров оказался и единственный промышленный регион – Мурманская область. Как заявляют эксперты, экологические проблемы в регионе остаются, однако, по уровень загрязнения воздуха снизился на 22% за последние пять лет.

Москва, по сравнению с предыдущим рейтингом, значительно повысила свои экологические показатели и поднялась в списке на 4 строчки вверх.

Председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин отметил, что даже несмотря на превышение норм содержания сероводорода в столичном воздухе, экологическая обстановка в Москве является приемлемой для жителей. А работы по озеленению и благоустройству города проведены на высшем уровне.

В число самых загрязненных регионов вошли Нижегородская, Московская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Экологическая ситуация в этих районах оставляет желать лучшего, хоть и не совсем катастрофическая. Однако некоторые области не заботятся о проблемах экологии, так, по словам Андрея Нагибина, руководители профильных департаментов Свердловской области ни разу не отчитались о проведении в регионе каких-либо мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки.

Для экологического туризма любители путешествий предпочитают Карелию, как показал опрос, проведённый российским сервисом бронирования жилья Tvil.ru. За Карелию проголосовали 36% ответивших. Вторым по популярности направлением экотуризма стал Алтай с 26%. Байкал набрал 22% голосов и стал третьим по популярности. В пятерку лучших также вошли Камчатка и Мурманская область.