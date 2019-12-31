Опрос проводили сотрудники издательства «РБК».Доходность по данным вложениям с периодом на 10 лет возросла примерно от 20% до 30%, по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что доходность от покупки российских акций некоторых предприятий достигла 89%: «Сургутнефтегаза» и АФК «Система».Также невыгодными вложениями в 2019 году считается покупка драгметаллов. Это связано с тем, что со стоимости приобретения драгоценного металла необходимо уплачивать НДС.