31.12.2019, 00:10
Названы самые доходные вложения 2019 года
ИА «Ореанда-Новости». Экспертами в области финансов были названы самые доходные вложения 2019 года. Опрос проводили сотрудники издательства «РБК».
Самая высокая доходность наблюдалась в покупке российских акций и долгосрочных государственных еврооблигаций. Доходность по данным вложениям с периодом на 10 лет возросла примерно от 20% до 30%, по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что доходность от покупки российских акций некоторых предприятий достигла 89%: «Сургутнефтегаза» и АФК «Система».
Покупка долларов в этом году привела к убыткам, по сравнению с прошлым годом. Также невыгодными вложениями в 2019 году считается покупка драгметаллов. Это связано с тем, что со стоимости приобретения драгоценного металла необходимо уплачивать НДС.
Самая высокая доходность наблюдалась в покупке российских акций и долгосрочных государственных еврооблигаций. Доходность по данным вложениям с периодом на 10 лет возросла примерно от 20% до 30%, по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что доходность от покупки российских акций некоторых предприятий достигла 89%: «Сургутнефтегаза» и АФК «Система».
Покупка долларов в этом году привела к убыткам, по сравнению с прошлым годом. Также невыгодными вложениями в 2019 году считается покупка драгметаллов. Это связано с тем, что со стоимости приобретения драгоценного металла необходимо уплачивать НДС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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