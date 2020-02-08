ИА «Ореанда-Новости». Путешественники назвали российские регионы, которые оказались нетуристическими несмотря на большой потенциал, пишет РИА Новости со ссылкой на Aviasales.



Так, самым недооцененным среди туристов городом оказался Дербент. Его старый район внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.



На втором месте идёт Муром. Там, как отметили туристы, много церквей, монастырей, старинных зданий.



Третью строчку занял Выборг, в котором есть замок, смотровая площадка и усадьбы. В список также попали Великий Новгород, Смоленск и Астрахань.