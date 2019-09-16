ИА «Ореанда-Новости». Самой высокооплачиваемой вакансией в России является позиция механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишут «Известия».



Соискателям на эту должность предлагают зарплату 430 тысяч рублей. Такие цифры приводятся в документе Министерства труда и социальной защиты.



Однако глава Рыбного союза Сергей Гудков сообщил, что в среднем механики в этой отрасли получает не больше 200 тысяч рублей.



На втором месте наиболее высокооплачиваемых работ в России идут позиции пилота воздушного судна и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности. На этих должностях можно получать по 330 тысяч рублей.