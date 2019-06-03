ИА «Ореанда-Новости» Росстат представил данные о том, в каких сферах деятельности больше всего безработных.В этих сферах безработными являются более 581 тысячи человек.

Также на лидирующих местах рейтинга оказались: «обрабатывающие производства», «строительство», «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» и «транспортировка и хранение»

Напротив, меньшее число безработных зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – всего 24 тысячи человек.

Всего за обозначенный период в России было зарегистрировано почти 3,6 миллиона безработных возрастом старше 15 лет.