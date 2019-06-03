03.06.2019, 08:10
Названы сферы, в которых больше всего безработных в России
ИА «Ореанда-Новости» Росстат представил данные о том, в каких сферах деятельности больше всего безработных. Оказалось, что за первый квартал текущего года наибольшее число безработных зарегистрировано в сфере оптовой и розничной торговли, а также авторемонта. В этих сферах безработными являются более 581 тысячи человек.
Также на лидирующих местах рейтинга оказались: «обрабатывающие производства», «строительство», «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» и «транспортировка и хранение»
Напротив, меньшее число безработных зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов – всего 24 тысячи человек.
Всего за обозначенный период в России было зарегистрировано почти 3,6 миллиона безработных возрастом старше 15 лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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