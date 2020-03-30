Заявлено, чтоВ сообщении мэра Москвы в личном блоге заявлено о том, что. При этом указывается, что далеко не все жители Москвы услышали призыв властей.По словам источника, речь идёт о тех, кто устраивал пикники в парках, например, на Лосином острове или в Серебряном бору. Заявлено, что