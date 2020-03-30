30.03.2020, 11:38
Названы те, кто виноват в введении в российской столице всеобщего режима изоляции
ИА «Ореанда-Новости». Виновниками введения в российской столице всеобщего режима изоляции являются любители пикников, сообщается в материале издания "Коммерсантъ", которое ссылается на источники.
Заявлено, что на решение Сергея Собянина, мэра Москвы, повлияли жители столицы которые отправились в выходные гулять.
В сообщении мэра Москвы в личном блоге заявлено о том, что произошло снижение на две трети передвижения по городу. При этом указывается, что далеко не все жители Москвы услышали призыв властей.
По словам источника, речь идёт о тех, кто устраивал пикники в парках, например, на Лосином острове или в Серебряном бору. Заявлено, что поведение этих людей стало одной из причин введения режима строгой изоляции жителей столицы.
Заявлено, что на решение Сергея Собянина, мэра Москвы, повлияли жители столицы которые отправились в выходные гулять.
В сообщении мэра Москвы в личном блоге заявлено о том, что произошло снижение на две трети передвижения по городу. При этом указывается, что далеко не все жители Москвы услышали призыв властей.
По словам источника, речь идёт о тех, кто устраивал пикники в парках, например, на Лосином острове или в Серебряном бору. Заявлено, что поведение этих людей стало одной из причин введения режима строгой изоляции жителей столицы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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