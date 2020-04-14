ИА «Ореанда-Новости». Столичные власти сообщили, что москвичи, которые неправильно подали запрос о получении электронного пропуска для пользования транспортом, получат сообщение о блокировке, пишет «МК».



Так, отмечается, что, если в заявке был указан адрес электронной почты, туда и придёт уведомление.



В частности, сообщается, что будут аннулированы спецпропуска, полученные для сотрудников организаций, работа которых была запрещена указом мэра Москвы.