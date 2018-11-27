ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится то, что происходит между Россией и Украиной. Он сообщил, что Вашингтон работает по этой ситуации с европейскими коллегами. Своё мнение по этому поводу Трамп озвучил в понедельник, 26 ноября.

«Нам не нравится, что происходит. Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим», — сказал Трамп журналистам, когда его попросили прокомментировать конфликт между Украиной и Россией в Чёрном море.

Американский президент также выразил надежду что этот конфликт возможно урегулировать. Заявление Трамп сделал журналистам, выходя из Белого дома, сообщает Reuters.

Ранее конфликт с тремя украинскими кораблями в Керченском проливе комментировали представители других стран. Так, власти Германии предложили посредничество ФРГ и Франции в его разрешении. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил представителям министерств иностранных дел всех четырёх стран — России, Украины, Германии и Франции провести встречу в Берлине.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выступила с осуждением в адрес России, назвав произошедшее агрессией с российской стороны и призвала Москву вернуть задержанные корабли Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию вернуть Киеву задержанные корабли и подчеркнул, что Москва должна помнить о последствиях своих действий.

В понедельник Россия просила Совет безопасности ООН обсудить ситуацию, но просьба была заблокировано по решению большинства. За обсуждение этой темы высказались четыре члена совета, семеро проголосовали против, ещё четверо воздержались.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление в связи с итогами голосования и подчеркнул, что страны Запада, «подчиняясь стадному инстинкту», сорвали заседание, пойдя на поводу у США.

Напомним, 25 ноября три корабля украинских ВМС нарушили российскую государственную границу в Керченском проливе. Суда не реагировали на требования российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Пограничники открыли огонь. Суда и военнослужащих задержали. Три украинских военных получили лёгкие ранения, им оказана медпомощь. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы. В понедельник Украина ввела военное положение сроком на 30 дней.