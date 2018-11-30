ИА «Ореанда-Новости». В пятницу, 30 ноября, Игорь Каграманян, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, заявил, что важно разработать межведомственные программы профилактики ВИЧ. Он пояснил, что это проблема не только медицинской, но и социальной направленности.

На пятничном заседании Совета по региональному здравоохранению Игорь Каграманян выступил со своим предложением. Он призвал создать и внедрить полноценные программы профилактики ВИЧ-инфекции, которые работали бы с «ключевыми группами населения», и прибавил, что к такой деятельности нужно привлекать социально направленные некоммерческие организации, волонтёров. НКО проследят за тем, чтобы люди с ВИЧ обращались за медицинской помощью.

Официальная статистика гласит: ежегодно число больных ВИЧ увеличивается в среднем на 10%. В 1/3 субъектов федерации очень напряжённая ситуация с заболеваемостью. Однако есть и некоторые положительные моменты. Например, в 2017 году тестирование на ВИЧ проходили около 34 млн россиян - на 30% больше, чем 5 лет назад. Далее, ещё 15 лет назад риск внутриутробной передачи вируса от матери ребёнку составлял 20%, сегодня - менее 2%.

В 2019 году Минздрав РФ планирует открыть восемь опорных центров по борьбе с «чумой века» - по одному в каждом из федеральных округов. В центрах установят самое современное оборудование, и врачи высокой квалификации будут точно определять, какие лекарственные средства требуются конкретным пациентам.

Галина Карелова, вице-спикер Совета Федерации, поддерживает предложение Игоря Каграманяна. По этому поводу она добавила: Совет по региональному здравоохранению считает одной из первоочередных задач усиление профилактики и лечения ВИЧ в среде граждан без регистрации. Совет рекомендовал Министерству здравоохранения РФ при формировании ежегодной заявки на получение высокоактивных антиретровирусных лекарств за счёт федерального бюджета закладывать 10%-ную квоту от числа инфицированных по субъекту РФ - для граждан, у которых нет регистрации в данном регионе.