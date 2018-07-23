ИА «Ореанда-Новости». Кремль инициирует запуск особой программы мониторинга жалоб жителей России в социальных сетях. Отслеживать реакцию россиян будут региональные власти, правительство лишь будет следить, как регионы справляются с этим.



Планируется, что программа мониторинга начнёт работать со следующего года и будет следить за информационными поводами в пяти популярных социальных сетях. Это сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.



Программа, которую разработала компания ООО «Медиалогия», будет следить за реакцией жителей регионов на действия властей. Эта программа уже проходит тестирование.

Сотрудник информационного управления в администрации региона будет решать, какие сообщения в социальных сетях нуждаются в ответе властей. Проблемы по направленности и масштабу будут сортировать по профилям на уровне региональных министерств. Если соберётся несколько постов на одну и ту же тему, это сформируется в один кейс под названием «инцидент». Ответ властей будет автоматически рассылаться на все сообщения по данной теме во всех подключённых соцсетях.

Это будет доступно в пяти социальных сетях: «Одноклассники», «Вконтакте», Facebook, Instagram Twitter.

При этом по отработанным и неотработанным «инцидентам» будут вести отчётность – статистику смогут в режиме реального времени наблюдать сотрудники администраций регионов и администрация президента. На один «инцидент» даётся сутки.

Отбираться будут значимые «инциденты» – жалобы, вопросы, отзывы, благодарности и негативные замечания.

Такая программа уже тестировалась в России, ей пользовались государственные компании, они отслеживали отзывы о бренде в соцсетях. Так в 2017 году с «Медиалогией» на эту программу годовой контракт стоимостью 8,5 млн рублей заключил «Ростелеком». При этом Кремль не является заказчиком «Медиалогии», регионы напрямую заказывают информационное обеспечение у производителя.

В Кремле рекомендуют администрациям регионов больше внимания уделять социальным сетям, чтобы работать с негативом жителей, так как соцсети более популярны, чем региональные СМИ.