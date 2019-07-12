Недвижимость на российских курортах стала пользоваться особой популярностью у украинцев и немцев
«Жители Германии и Казахстана, по нашим наблюдениям, являются активными инвесторами на рынке Сочи. Их привлекают как гостевые дома, так и отдельные квартиры, которые подходят для сдачи в аренду. Средний бюджет сделок здесь составляет около 15-20 миллионов рублей. Также традиционно активны и покупатели из Украины. Они часто вкладываются в сочинскую недвижимость, однако бюджет сделок для них ниже, а операции сложнее, так как лоты приобретаются вскладчину», — поясняется в представленных материалах.
Жилье в Сочи стабильно дорожает на протяжении нескольких лет, подчеркивают риелторы: с 2014 года стоимость квадратного метра на побережье Чёрного моря выросла почти на 42 процента. Новостройки города-курорта только за последний год прибавили в цене около 18 процентов, подсчитали в «Мандарине».
В июне текущего года самая недорогая квартира в прибрежной зоне Сочи стоила 1,5 миллиона рублей. Столько просили за студию общей площадью почти 30 квадратных метров в одном из недавно возведенных многоквартирных домов. Лот предлагался без отделки.
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