ИА «Ореанда-Новости» . Иностранцы активно скупают жилье в Сочи, отмечается в материалах агентства недвижимости «Мандарин». По данным риелторов, в настоящее время— 25 процентов —, на третьем — жители Казахстана с 19 процентами. На белорусов приходится 13 процентов покупок жилья. Полгода назад расклад был несколько иным: лидерами по объёму спроса являлись выходцы из Казахстана (29 процентов сделок), Белоруссии (21 процент) и Украины (18 процентов).

«Жители Германии и Казахстана, по нашим наблюдениям, являются активными инвесторами на рынке Сочи. Их привлекают как гостевые дома, так и отдельные квартиры, которые подходят для сдачи в аренду. Средний бюджет сделок здесь составляет около 15-20 миллионов рублей. Также традиционно активны и покупатели из Украины. Они часто вкладываются в сочинскую недвижимость, однако бюджет сделок для них ниже, а операции сложнее, так как лоты приобретаются вскладчину», — поясняется в представленных материалах.

Жилье в Сочи стабильно дорожает на протяжении нескольких лет, подчеркивают риелторы: с 2014 года стоимость квадратного метра на побережье Чёрного моря выросла почти на 42 процента. Новостройки города-курорта только за последний год прибавили в цене около 18 процентов, подсчитали в «Мандарине».

В июне текущего года самая недорогая квартира в прибрежной зоне Сочи стоила 1,5 миллиона рублей. Столько просили за студию общей площадью почти 30 квадратных метров в одном из недавно возведенных многоквартирных домов. Лот предлагался без отделки.