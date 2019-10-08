ИА «Ореанда-Новости». По итогам третьего квартала 2019-го года снизился средний бюджет покупки квартиры в Москве.

К октябрю стоимость строящегося жилья в Москве снизилась. От этом говорится в материалах агентства недвижимости «БЕСТ-Новострой».

Цена за квартиры экономного класса опустилась на 9% и составила примерно 7 миллионов. Комфорткласс упал до 10 миллионов (на 13%). Причиной такого снижения бюджета стало изменение структуры предложения. На самом деле квадратный метр подорожал на 2-8 процентов.

За третий квартал на рынок недвижимости вышли несколько жилых комплексов комфортного класса и две новостройки экономного. Также открылись продажи жилых помещений в 21 новом корпусе проектов, которые уже находятся в процессе реализации.

Все новые проекты реализуются по договорам формы долевого строительства.