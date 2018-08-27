ИА «Ореанда-Новости». В Министерстве труда предлагают переходить на домашнее обучения, учитывая нехватку мест в детских садах. Для этого ведомство планирует обучить 150 тысяч нянь и создавать домашние дошкольные группы. Об этом сообщают «Известия».



Чтобы компенсировать нехватку мест в детских садах в Минтруда намерены потратить за пять лет 11 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. На эти деньги подготовят специалистов – обучат 150 тысяч нянь, планируется создать почти 9 тысяч домашних дошкольных групп. При этом нуждающиеся смьи получат услуги няни бесплатно. Эти планы зафиксированы в рабочей версии федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин». Это, по мнению экспертов, также даст возможность раньше женщинам выходить на работу, что укрепляет финансовую стабильность семьи.

Ежегодно, с 2020 по 2024 год будут обучать по 30 тысяч нянь. Гранты на создание групп по присмотру за детьми получат около 9 тысяч женщин. На гранты выделят 5,8 млрд из федерального бюджета и 2,5 млрд рублей региональных бюджетов. Эти деньги пойдут в том числе на оформление документов и оборудование помещений.

На оплату услуг нянь на дому для нуждающихся семей выделят 8 млрд рублей из федерального и 3,4 млрд рублей из региональных бюджетов.

Таким образом министерство намерено к 2021 году полностью ликвидировать дефицит мест в учреждениях дошкольного образования.

Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ, поддержала проект Минтруда. Она считает, что важно развивать негосударственный сектор, чтобы появилось больше детских групп в шаговой доступности, учитывая, что некоторым родителям сложно далеко возить маленьких детей в детский сад.

А в аппарате уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой отметили, что спрос на услуги по уходу за детьми до трёх лет всегда большой. Там согласны с мнением, что нянь необходимо обучать, чтобы повысить качество предлагаемых ими услуг и квалификацию нянь.