ИА «Ореанда-Новости». 1 марта неизвестные люди начали стрельбу из автомобиля в близи школы. Это произошло на улице Тонкинская Нижнего Новгорода. По информации очевидцев, прохожие бросились врассыпную, кто-то спрятался от пуль в учреждении образования. По предварительной информации, есть один пострадавший, который получил ранение в плечо, пуля прошла по касательной.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранители, предположительно, злоумышленники стреляли из пневматического пистолета.

Директор школы №121 Елена Молодцова, вблизи которой произошло нападение, рассказала, что стрелявшие после ЧП зашли в здание школы, но их остановила охрана, вызвав подмогу с помощью «тревожной кнопки». Приехавшие в течение пяти минут полицейские задержали трёх подозреваемых. Со слов директора, пострадавший поучил не ранение, а ушиб плеча, от госпитализации он отказался.

Молодцова пояснила, что в руках задержанных парней оружия не было, они выглядели спокойно. Это произошло в 9.55, на учебный процесс инцидент не повлиял.

Директор рассказала, что в школе были соблюдены все меры безопасности, вневедомственная охрана действовала по инструкции. В школе установлены турникеты. В результате инцидента никто не пострадал.

25 января в Краснодарском крае ученик принёс в школу ружьё в посёлке Абалакова. Его задержали на входе, тогда подросток вышел на улицу и открыл стрельбу по окнам школы и машинам, которые были припаркованы вблизи. Школьника задержал, никто из детей и взрослых не пострадал.

Первый случай вооружённого нападения на школу в России произошёл в феврале 2014 года. В столице подросток открыл стрельбу с целью убить учителя географии. При этом он взял 20 человек в заложники. По прибывшим на место сотрудникам полиции он открыл огонь, двое правоохранителей получили ранения, один из них погиб. Его удалось задержать, позже суд признал его невменяемым.

Последним самым громким «скулшутингом» стал случай в Керчи 17 октября 2018 года, когда подросток устроил взрыв в школе, а после открыл стрельбу по людям. В результате было ранено более 50 человек, убиты 20 школьников и сотрудников. Сам стреляющий покончил с собой в библиотеке и стал 21-й жертвой.