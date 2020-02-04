04.02.2020, 14:47
Неизвестные сообщили о минировании московских вокзалов и метро
ИА «Ореанда-Новости». Неизвестные сообщили о минировании московских вокзалов и метро, сообщает пресс-служба столичного МЧС.
Анонимные сообщения о минировании метрополитена Москвы, различных вокзалов, больниц, судов и ТРЦ поступили сегодня, 4 февраля. В настоящее время специалисты проверяют информацию. Все учреждения продолжают работать в штатном расписании, людей не эвакуировали из мест предполагаемого минирования. На местах работают представители МЧС, правоохранительных органов и кинологи.
Стоит отметить, что информация о минировании начала поступать по всей России с ноября 2019 года. Однако, в начале года ФСБ России заблокировала 2 иностранных ресурса, с которых приходили ложные сообщения.
Анонимные сообщения о минировании метрополитена Москвы, различных вокзалов, больниц, судов и ТРЦ поступили сегодня, 4 февраля. В настоящее время специалисты проверяют информацию. Все учреждения продолжают работать в штатном расписании, людей не эвакуировали из мест предполагаемого минирования. На местах работают представители МЧС, правоохранительных органов и кинологи.
Стоит отметить, что информация о минировании начала поступать по всей России с ноября 2019 года. Однако, в начале года ФСБ России заблокировала 2 иностранных ресурса, с которых приходили ложные сообщения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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