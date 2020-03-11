ИА «Ореанда-Новости» . Пассажирское воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот» получило сообщение о якобы заложенной на борту самолёта бомбе. Боинг вылетел из Иркутска в российскую столицу, информирует издание «Интерфакс».

В настоящее время самолёт штатно следует в московский аэропорт «Шереметьево». Сигнал о «минировании» воздушного судна поступил в обед в среду, 11 марта. Пресс-служба авиакомпании подтвердила данный инцидент и сообщила, что специалисты на борту самолёта проводят необходимые проверочные мероприятия.

Боинг должен приземлиться в Москве примерно в 21:15 по местному времени.