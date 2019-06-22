ИА «Ореанда-Новости». Отмечая праздник, неизвестный открыл стрельбу по людям в районе Кунцова, Ярцевская улица. Сотрудники продолжают поиски злоумышленника.

По предварительным данным, выстрелы совершались с использованием газового пистолета. Пострадавших нет, а сам виновный скрылся с места преступления. Подробности инцидента уточняются.

Источник МВД сообщает, что полицейские применят все силы, чтобы остановить беспорядки, так как за последние два дня участились случаи кражи имущества из квартир. Самый высокий уровень активности квартирных воров зафиксирован в ЦАО в районах Арбата, Хамовниках, Басманный и других.