26.12.2019, 23:25
Некоторые пенсионеры получили отказ в назначении страховой пенсии
ИА «Ореанда-Новости».Некоторые пенсионеры получили отказ в назначении страховой пенсии, сообщает издательство «ФедералПресс».
Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сказал, что за назначением страховой пенсии с этом году обратилось примерно 1,5 миллиона граждан. Чуть больше 1% от всех заявителей получили официальный отказ в связи с нехваткой стажа или минимального количества необходимых пенсионных коэффициентов. Не более 20 тысяч россиян были отправлены на доработку положенного стажа, то есть возвращены на свои места работы.
Антон Дроздов также уточнил, что если гражданин отказывается от доработки до положенного минимального коэффициента или стажа, то ему оформляется социальная пенсия, которая значительно меньше страховой.
Стоит отметить, что в декабре 2019 года примерно 45 миллионов людей числятся пенсионерами.
Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сказал, что за назначением страховой пенсии с этом году обратилось примерно 1,5 миллиона граждан. Чуть больше 1% от всех заявителей получили официальный отказ в связи с нехваткой стажа или минимального количества необходимых пенсионных коэффициентов. Не более 20 тысяч россиян были отправлены на доработку положенного стажа, то есть возвращены на свои места работы.
Антон Дроздов также уточнил, что если гражданин отказывается от доработки до положенного минимального коэффициента или стажа, то ему оформляется социальная пенсия, которая значительно меньше страховой.
Стоит отметить, что в декабре 2019 года примерно 45 миллионов людей числятся пенсионерами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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