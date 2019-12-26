Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов сказал, что за назначением страховой пенсии с этом году обратилось примерно 1,5 миллиона граждан. Чуть больше 1% от всех заявителей получили официальный отказ в связи с нехваткой стажа или минимального количества необходимых пенсионных коэффициентов.Стоит отметить, что в декабре 2019 года примерно 45 миллионов людей числятся пенсионерами.