Журналист отметил, что у российской группы большое количество поклонников в Европе, особенно в Швейцарии, Бельгии и Франции. Также он считает, чтоТакже представитель СМИ напомнил, чтоБаллин считает, что то, что в конкурсе участвует Little Big, говорит о том, что Россия решила сменить стиль. По его словам, ранее РФ слишком серьёзно относилась к вопросу выбора исполнителей. Он утверждает, что для россиян победа на конкурсе значима в той же степени, что и для жителей Германии победа на чемпионате Европы по футболу.