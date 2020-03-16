16.03.2020, 07:27
Немецкий журналист оценил шансы Litle Big победить на "Евровидении"
ИА «Ореанда-Новости». По мнению журналиста германского издания Hadelcblatt Андре Баллина, российская группа Little Big на международном конкурсе песен "Евровидение - 2020" способна одержать победу.
Журналист отметил, что у российской группы большое количество поклонников в Европе, особенно в Швейцарии, Бельгии и Франции. Также он считает, что песня Uno способна стать такой же популярной, как и Skibidi.
Также представитель СМИ напомнил, что накануне был начат флешмоб, участники которого копируют движения музыкантов группы с максимально серьёзным выражением лица.
Баллин считает, что то, что в конкурсе участвует Little Big, говорит о том, что Россия решила сменить стиль. По его словам, ранее РФ слишком серьёзно относилась к вопросу выбора исполнителей. Он утверждает, что для россиян победа на конкурсе значима в той же степени, что и для жителей Германии победа на чемпионате Европы по футболу.
Журналист отметил, что у российской группы большое количество поклонников в Европе, особенно в Швейцарии, Бельгии и Франции. Также он считает, что песня Uno способна стать такой же популярной, как и Skibidi.
Также представитель СМИ напомнил, что накануне был начат флешмоб, участники которого копируют движения музыкантов группы с максимально серьёзным выражением лица.
Баллин считает, что то, что в конкурсе участвует Little Big, говорит о том, что Россия решила сменить стиль. По его словам, ранее РФ слишком серьёзно относилась к вопросу выбора исполнителей. Он утверждает, что для россиян победа на конкурсе значима в той же степени, что и для жителей Германии победа на чемпионате Европы по футболу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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