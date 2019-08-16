Авторы проекта на днях представили общественности своё видение реконструкции парковой зоны, однако, белгородцы выступили, в свою очередь, со своими предложениями. Шесть городских советов ознакомились с предложенными разработчиками презентационными материалами.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации города Белгорода, основное требование жителей заключается в появлении на этой территории беседки для игры в шахматы и так называемой «босой» тропы. Разработчики запланировали установить в парке водоём, однако, белгородцам потребовались контактные фонтаны, один из которых лучше сделать световым. Разовая оплата необходима при посещении детской игровой зоны. Культурную составляющую жители города Белгорода решили разбавить появлением в парке кафе и танцевальной площадки, которая отвечала бы требованиям людей преклонного возраста. И единодушное решение разместить в зелёной зоне парка беседку для шахматистов и «босую» тропу также было высказано авторам проекта.

Руководство города Белгорода настроены на диалог с местным населением довольно позитивно – нередко сами власти просят более активно принимать участие в обсуждении проектов, связанных с благоустройством города. Свои предложения белгородцы могут направлять разработчикам, используя как традиционные, так и новые способы связи. Белгородская администрация надеется, что после реконструкции центрального городского парка он станет первым среди всех парковых территорий города.