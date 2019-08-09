ИА "Ореанда-Новости" Неблагоприятные погодные условия стали причиной переноса праздника под названием «Открытое небо» в городе Иваново.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы правительства Ивановской области, решение перенести праздник приняли сами организаторы. Никаких изменений в лётной и концертной программе фестиваля не предвидится. Областной праздник «Открытое небо», носящий военно-патриотический характер, должен был пройти под городом Иваново в предстоящую субботу. Ожидается участие пилотажной группы под названием «Русь». Все запланированные организаторами праздника мероприятия все желающие смогут увидеть в это воскресенье в полном объёме.

Организаторы «Открытого неба» ранее анонсировали демонстрацию в текущем году красочной летней программы, в рамках проведения которой можно будет насладиться высококлассными полётами. Апофеозом фестиваля станет выступление пилотов группы «Русь», которые пролетят над Иваново на реактивных учебно-тренировочных авиасредствах. Областное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) продемонстрирует своё мастерство, показав полёты на таких самолётах как Ан-2, Як-52 и Як-18Т. Кроме того, в программе фестиваля ожидаются выступления парашютистов и дельтапланеристов. Гости военно-патриотического праздника «Открытое небо» смогут увидеть и экспозицию, основными экспонатами которой станет военная техника. Сорок пять единиц будет представлено на территории проведения фестиваля.

Напомним, что впервые праздник «Открытое небо» прошёл в городе Иваново семнадцать лет назад. За всё время существования фестиваля аудитория увеличилась вдвое – с пятидесяти тысяч человек в 2002 году до ста тысяч в прошлом.