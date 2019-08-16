Причиной переезда стала дождливая погода.

Организаторы выставки призывают не отчаиваться жителей Хабаровска, ведь насладиться яркими цветами всё же будет можно, однако, стоит учесть, что место проведения выставки изменится. Ранее экспозицию хотели представить под открытым небом, но циклон, господствующий в регионе в эти выходные, изменил планы авторов проекта. Выставка «Городские цветы – 2019» пройдёт на закрытых площадках.

По информации, предоставленной на официальном сайте городской мэрии, местами проведения цветочной выставки выбраны следующие места. Краевой дворец дружбы «Русь», расположенный в Индустриальном районе, Хабаровский краевой дворец профсоюзов - в Центральном, конно-спортивный клуб «Арсеналец» - в Кировском, Дом культуры посёлка имени Максима Горького» - в Железнодорожном, культурно-развлекательный комплекс «Хабаровск» - в Краснофлотском районе города Хабаровска.

Выставка «Городские цветы – 2019» проходит в Хабаровске уже в двадцать первый раз. Свыше пятидесяти тысяч участников стали свидетелями этого культурного события. Среди них садоводческие и дачные товарищества, разнообразные общественные организации, культурные и образовательные ведомства, а также обычные жители районов Хабаровска. Помимо цветов, на выставке будут также представлены овощные и фруктовые культуры, выращенные на огородах и фермах.

Эстетическую часть мероприятия организаторы выставки дополнили образовательной составляющей. На выставке проведут бесплатные мастер-классы, связанные с выращиванием и уходом за цветами и растениями, как например, пересадка растений или составление букетов из цветов.