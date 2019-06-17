ИА «Ореанда-Новости» В Кирове было заведено уголовное дело по факту появления неприятного запаха в результате загрязнения атмосферы из-за выбросов с промышленных объектов. Об этом заявили в прокуратуре области.

Многие местные жители начали жаловаться на сильный неприятный запах, стоявший в городе. По данным следствия, с апреля по май текущего года одно из предприятий города нарушило нормы выброса в атмосферу вредных веществ, в результате чего норма концентрации газа метантиола была превышена более чем в три раза.