. Об этом сообщает портал «Украинские новости» со ссылкой на парламентскую газету «Голос Украины».

По данным издания, 29 июля в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о ликвидации УАПЦ и её присоединении к Православной церкви Украины. Также сообщается о прекращении действия всех доверенностей, выданных на имя УАПЦ.

5 августа лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился к верующим с просьбой защитить его и его церковь. По словам иерарха, защита ему необходима от нападок со стороны лидера ПЦУ Епифания.

В декабре 2018 года на объединительном соборе, созванном по инициативе Константинопольского патриарха Варфоломея и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, была создана Православная Церковь Украины. В состав новой религиозной организации вошли в основном представители непризнанных УПЦ КП и УАПЦ. Главой ПЦУ был назначен митрополит Епифаний.

После этого Киевский патриархат был ликвидирован и вошёл в состав новой церкви. Филарет при этом получил статус почетного патриарха ПЦУ. Позже иерарх созвал собор, на котором было решено восстановить Киевский патриархат. По его словам, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса об автокефалии, то никто бы не проголосовал за него, ведь он «закрепляет переход из одной зависимости в другую».