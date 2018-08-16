ИА «Ореанда-Новости». Руководство Манчестерского университета выступило с интересной инициативой по поводу обеспечения студентов жильем.



Стало известно, что администрация высшего учебного заведения предлагает выдавать квартиры учащимся, если они не будут проводить там шумных вечеринок с алкоголем и наркотиками.

Сообщается, что в распоряжении Манчестерского университета находится более 30 комнат в городе, которые будут оборудованы под сдачу учащимся.



Студенты получат помещения в безвозмездное пользование только в том случае, если будут соблюдать условия специального договора на запрет на спиртные напитки. При этом отмечается, что распитие алкоголя в комплексе не попадет под ограничение, предусмотренное в условиях сдачи жилья.

Стало известно, что администрация Манчестерского университета осознает риски, которые обусловлены сдачей жилья студентам. Пьяные дебоши и шумные вечеринки могут стать поводом для разбирательств с другими гражданами города. Тем не менее, руководство уверено, что на порядочных студентов ограничения в условиях получения комнаты будут оказывать сдерживающее действие. Тем более, что соседи по комнате, которые не хотят отказываться от бесплатного помещения, будут настаивать на тихом и мирном сожительстве.

Ученые не раз заявляли о том, что человеку присуще чувство общности. В условиях, когда окружающие ведут здоровый образ жизни, студенты сами будут поддаваться положительному влиянию со стороны соседей.

Руководство Манчестерского университета также отмечает, что в последнее время количество непьющих студентов в стенах высшего учебного заведения выросло в несколько раз.



Люди выбирают здоровый образ жизни в силу каких-либо обстоятельств. Так, например, фактором для отказа от спиртного может стать занятие спортом, проблемы со здоровьем или опасение за него, а также религия, которые исповедуют студенты.

Сообщается, что в рамках социальной политики, проводимой Манчестерским университетом, и была предложена данная инициатива выдачи жилья непьющим студентам в качестве поощрения за выбор здорового образа жизни.

Тем не менее, согласно статистическим данным британская нация является одной из самых пьющих в мире. 58% всех граждан этой страны, то есть почти 29 миллионов человек, хотя бы раз в неделю употребляют алкогольные напитки. Рядом в рейтинге расположились также немцы, французы, американцы и россияне.