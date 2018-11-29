ИА «Ореанда-Новости»Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения представили совместный доклад, в котором говорится, что Россия занимает лидирующие позиции по заражению и распространению ВИЧ в Европе.

За год в Европе зафиксировано 160 тысяч новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека, причем 104 тысячи приходятся именно на Россию, далее следуют Украина и Белоруссия. В Восточной Европе в среднем на 100 тысяч человек был выявлен 51 случай заражения, в то время как в Западной и Центральной Европе – 6.4 и 3.4 случая соответственно. В России же на 100 тысяч пришлось рекордное число случаев заражения ВИЧ – 71.

По данным доклада, ВИЧ чаще всего проявляется у мужчин, людей старше 50 лет и гетеросексуалов. Вопреки мнению, что ВИЧ и СПИД чаще болеют люди, практикующие однополые отношения, согласно статистике, на гетеросексуальные контакты приходится 50% случаев заражения. 30% случаев заболеваемости связано с употреблением инъекционных наркотических веществ. Стабильно, зараженных мужчин было почти в два раза больше, чем женщин. Только в числе ВИЧ-положительных подростков, девушек оказалось чуть больше, чем парней. Чаще всего заражались люди в возрасте 30-39 и 25-29 лет.

Ситуация с ВИЧ в России уже не первый год остается критической. В 2015 году Роспотребнадзор признал, что в России разгорелась эпидемия ВИЧ. Участились случаи заражения людей, не входящих в группы риска, а около 30% россиян живут с ВИЧ и не знают об этом. Сейчас в России более 1 миллиона (1 220 659) человек живет с диагнозом ВИЧ. По данным Федерального СПИД-центра каждый день в России умирают 80 ВИЧ-инфицированных, при этом средний возраст умерших составляет 38 лет.

В целях профилактики заболевания предлагается ежегодно проверятся на ВИЧ, не вступать в незащищенные половые контакты и не употреблять наркотики.

1 декабря во всем мире отмечается день борьбы со СПИДом.