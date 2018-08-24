ИА «Ореанда-Новости». Эксперты независимого следственного бюро установили причину возникновения пожара в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Если кратко – проблема была в плохой проводке.



По назначению старшего следователя при председателе Следственного комитета России Рустама Габдуллина эксперты бюро независимых экспертиз провели своё расследование и выяснили причину возгорания в «Зимней вишне». Эксперты пришли к выводу, что в здании электропроводка была в плачевном стоянии, а источниками пожара стали светодиодные плафоны освещения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Эксперты перебрали несколько десятков мешков проводов и прочего электрооборудования и заключили, что загорелся первым светодиодный светильник, который залила талая вода с крыши. При этом защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным.

Напомним, трагедия произошла в марте, тогда в Кемерово наблюдалась оттепель. Видимо с протекающей крыши и начала капать вода. Она попадала в плафоны, они начинали периодически гаснуть. Но сотрудники центра не придавали этому особого значения. В день пожара, 25 марта, светильники сильно залило водой, это и стало причиной короткого замыкания.

Эксперты отметили, что в теории, должна была сработать защита: звенья электропроводки в ТРЦ должны были быть автоматически защищены от короткого замыкания. Но в день пожара защита не сработала. По одной версии, защита вовсе отсутствовала, по другой – система была неисправна.

Возгорание произошло на последнем этаже. Там были расположены кинозалы. В результате погибло 60 человек, большинство из них – дети. После инцидента арестовали 11 человек. Это собственники, управляющие, ответственные за ввод пожарной сигнализации, охранник и пожарные-спасатели.



Косвенные признаки указали на то самое место, которое изначально считалось очагом возгорания, — детский «сухой» бассейн», пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отметили, что у большей части электропроводов было занижено сечение в сравнении с расчетным на десять-двадцать процентов, но их списали на брак. При этом «монтаж и подключение делали не по проекту, а случайным образом».