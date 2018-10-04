ИА «Ореанда-Новости». Голландские власти обвинили в кибератаке четырёх россиян и сообщили о их высылке из Нидерландов. По информации министра обороны страны Анки Бэйлевелд, эти люди совершили хакерскую попытку взлома сервера Организации по запрещению химического оружия. Информацию министр озвучила на брифинге 4 октября, но с её слов, подозреваемых выслали из страны ещё 13 апреля, у них были диппаспорта. Кибератака была произвена в тот же день – 13 апреля текущего года.



По заявлению министра обороны Нидерландов, россияне намеревались получить информацию по расследованию крушения рейса МН17.

Российская служба внешней разведке при ОЗХО пока новость никак не комментирует. В Министерстве иностранных дел назвали это обвинение проявлением «западной шпиономании», которая усиливается.

РИА Новости сообщает, что источник в Министерстве иностранных дел России назвал это «глупостью», так как у России и так есть доступ ко всей информации. Однако Нидерландах и Великобритании уверены, что здесь замешано российское ГРУ.

Онно Эйхелсейн, представитель местной военной разведки, в свою очередь назвал имена причастных к данной кибератаке людей. Это специалисты Алексей Минин, Алексей Моренец, Олег Сотников и Евгений Серебряков. Со слов представителя, они проводили разведку.

В НАТО обвинили в кибератаке ГРУ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, что операцию инициировали в ГРУ, но голландские спецслужбы совместно с Великобританией сорвали их операцию.

Генеральный секретарь НАТО утверждает, что «Великобритания определила, что ГРУ стоит за рядом других кибератак по всему миру». По мнению Столтенберг, сотрудники ГРУ «затронули граждан многих стран», включая россиян, и «вызвали колоссальные экономические издержки».

После информации о кибератаки в Нидерландах, в НАТО намерены усилить защиту.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава британского правительства Тереза Мэй заявили, что эта попытка ГРУ взломать ОЗХО показывает, что «ГРУ пренебрегает мировыми ценностями».