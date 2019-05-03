ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Краснов, заместитель губернатора Нижегородской области, где продавались георгиевские ленты с «раздавленной» свастикой, охарактеризовал данные сувениры неудачной попыткой «без злого умысла».

Напомним, местный житель выложил фото георгиевской ленты со звездой и свастикой. Мужчина отметил, что это «креатив китайских товарищей», и иллюстрирует победу СССР над фашизмом. Однако идею использовать свастику совместно с георгиевской ленточкой оценили не все пользователи сети и местные жители. Полиция в Нижнем Новгороде организовала проверку магазина, где продавался товар.

Замгубернатор Краснов отметил, что после проверки будет принято процессуальное решение, однако данный инцидент, по его мнению, является «скорее неудачным использованием чувствительных символов без злого умысла».

Однако чиновник подчеркнул, что предприниматели должны ответственнее относится к продукции, которая продаётся в их магазинах, особенно в преддверии празднования Победы 9 мая.